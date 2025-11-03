Princesa del Pop alarma a fans al borrar Instagram tras exponerse con moretones

Britney Spears ha causado gran inquietud entre sus fans tras la sorpresiva decisión de borrar su cuenta oficial de Instagram. La plataforma de redes sociales, donde la artista sumaba aproximadamente 42 millones de seguidores, ahora indica que el perfil fue suprimido. La famosa cantante de pop volvió a ser tendencia mundial hoy lunes, día en que se reportó la desaparición de su perfil desde Estados Unidos.

La intérprete de ‘Toxic” ha sido conocida por su talento musical y por los numerosos episodios polémicos que han marcado su vida personal y profesional. Este nuevo acontecimiento no ha pasado desapercibido, ya que ocurre tras una serie de publicaciones alarmantes y una disputa pública con su exesposo.

Alerta por el estado físico y emocional de Spears

La inquietud entre sus seguidores comenzó antes de la desactivación de la cuenta, debido al contenido compartido por la artista. Britney había publicado una serie de fotografías y videos en los cuales se le notaban moretones y vendajes en el cuerpo.

Poco después, la cantante intensificó la preocupación al compartir un mensaje donde mencionaba haber sufrido “daño cerebral” durante los duros años que vivió bajo la tutela de su padre. Muchos de sus seguidores relacionaron estas imágenes y mensajes con los momentos más difíciles de su vida, cuando su progenitor llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años.

La disputa con su exesposo, Kevin Federline

La eliminación de la cuenta también coincide con una fuerte controversia generada por Kevin Federline , exmarido de Spears y padre de sus dos hijos.

Federline, quien estuvo casado con ella de 2004 a 2007, publicó recientemente el libro de memorias "You Thought You Knew: A Memoir".

En extractos de su libro, Federline ha dicho estar preocupado por la Princesa del Pop, asegurando que "se ha vuelto imposible fingir que todo va bien".

El exbailarín causó revuelo el pasado 14 de octubre al revelar que Britney mostraba un comportamiento inestable durante su matrimonio.

Federline afirma que en diversas ocasiones, Britney observaba a sus hijos, Sean Preston y Jayden James, en silencio mientras sostenía un cuchillo en el umbral del dormitorio.

La cantante respondió desde su cuenta de X (antes Twitter) a mediados de octubre, rechazando la imagen proyectada y calificando las acciones de su exesposo como una "constante manipulación" que le resultaba "extremadamente dolorosa y agotadora".

El misterio continúa

Tras la desaparición de su cuenta de Instagram, el equipo de Britney Spears emitió un breve comunicado. En este aseguraron que la cantante se encuentra enfocada en su vida personal y en el bienestar de sus hijos.

Sin embargo, dichas declaraciones no han sido suficientes para calmar a los millones de fanáticos que piden saber más sobre su estado actual. Por ahora, la situación de la artista sigue siendo un misterio, con algunos asegurando que se trata de una pausa voluntaria en redes sociales, mientras que otros temen que detrás haya algo más serio.