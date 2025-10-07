Huracán Priscilla llena supermercados y vacía abarrotes en Los Cabos

Las lluvias intensas provocadas por el huracán Priscilla no solo afectan la movilidad y las actividades cotidianas en Los Cabos, también han tenido un impacto económico notable en el pequeño comercio local, especialmente en los abarrotes y tiendas de barrio ubicadas en zonas populares.

Supermercados concentran la mayor parte de las ventas

De acuerdo con Armando de la Cruz Navarrete, vicepresidente de Pequeño Comercio de la CANACO Los Cabos, los consumidores tienden a acudir masivamente a los supermercados y centros comerciales durante emergencias meteorológicas, desplazando a los negocios tradicionales.

“Para los pequeños comercios que estamos en colonias populares, muy poca gente nos consume. Donde tienen buenas ventas es en los centros comerciales porque hay más variedad de productos. Las ventas están muy tranquilas”, declaró.

Solo se venden productos básicos en abarrotes

El representante señaló que, durante el temporal, los abarrotes apenas logran vender productos esenciales como:

Tortillas

Huevo

Pan

Leche

Estos artículos representan el único movimiento que mantiene activos a los negocios de barrio, aunque la baja afluencia y el clima adverso limitan su operación.

Comercio local vulnerable ante fenómenos como Priscilla

De la Cruz subrayó que esta situación se repite cada temporada de lluvias, cuando la preferencia del consumidor cambia drásticamente, afectando la economía de familias que dependen de los pequeños comercios.

“Fenómenos como Priscilla evidencian la vulnerabilidad del comercio de barrio frente a las grandes cadenas. Es necesario fortalecer este sector, que es esencial para la economía local”, concluyó.