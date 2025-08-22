Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 22 de Agosto, 2025
HomeSeguridadPrisión preventiva a mujer acusada de feminicidio en San José del Cabo
Seguridad

Prisión preventiva a mujer acusada de feminicidio en San José del Cabo

Abigail “N” quedó en prisión preventiva mientras se llevan las investigaciones; es el cuarto feminicidio registrado en Baja California Sur en lo que va del año.
Daniela Lara
22 agosto, 2025
0
61

El feminicidio de una mujer en una obra en construcción de la colonia Santa Rosa llevó a la detención y vinculación a proceso de Abigail “N”, quien permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

 

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron entre la noche del 31 de julio y la madrugada del 1 de agosto, cuando la imputada presuntamente agredió físicamente a la víctima y después la asfixió hasta privarla de la vida.

 

El hallazgo del cuerpo se dio la mañana del 1 de agosto, tras la alerta de vecinos que reportaron a una mujer sin vida dentro del inmueble.

Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público obtuvo del Juez de Control una orden de aprehensión, cumplimentada el 15 de agosto en la colonia Vista Hermosa. En la audiencia realizada el 21 de agosto, el juez resolvió la vinculación a proceso de la imputada, fijando prisión preventiva y tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

 

En lo que va del 2025, Baja California Sur acumula cuatro casos de feminicidio: el primero en Mulegé, el segundo en La Paz, el tercero en Comondú y el más reciente en San José del Cabo. En tres de ellos ya fueron detenidos los probables responsables.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Articulo anterior

Estudiantes japoneses llegan a BCS en programa con UABCS y CIBNOR

Siguiente articulo

Luke Hemmings y Sierra Deaton dan la bienvenida a su primer hijo ...