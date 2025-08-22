Prisión preventiva a mujer acusada de feminicidio en San José del Cabo

El feminicidio de una mujer en una obra en construcción de la colonia Santa Rosa llevó a la detención y vinculación a proceso de Abigail “N”, quien permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron entre la noche del 31 de julio y la madrugada del 1 de agosto, cuando la imputada presuntamente agredió físicamente a la víctima y después la asfixió hasta privarla de la vida.

El hallazgo del cuerpo se dio la mañana del 1 de agosto, tras la alerta de vecinos que reportaron a una mujer sin vida dentro del inmueble.

Lee más: Choque de patrulla desata movilización en La Paz

Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público obtuvo del Juez de Control una orden de aprehensión, cumplimentada el 15 de agosto en la colonia Vista Hermosa. En la audiencia realizada el 21 de agosto, el juez resolvió la vinculación a proceso de la imputada, fijando prisión preventiva y tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En lo que va del 2025, Baja California Sur acumula cuatro casos de feminicidio: el primero en Mulegé, el segundo en La Paz, el tercero en Comondú y el más reciente en San José del Cabo. En tres de ellos ya fueron detenidos los probables responsables.