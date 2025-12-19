Juez impone prisión preventiva a María Vanesa “N” en el caso García Luna

Un juez federal imputó prisión preventiva a María Vanesa “N”, señalada por su posible participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el caso del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

La decisión se tomó luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó elementos que, según la autoridad, la vinculan con delincuencia organizada y manejo de recursos ilícitos.

Medidas y proceso legal

La prisión preventiva justificada se determinó con base en el análisis de las circunstancias del caso y el riesgo de fuga.

El juez consideró que las evidencias presentadas por la FGR no permitían otorgar una medida menos gravosa.

María Vanesa “N” permanecerá internada en un centro de reclusión mientras se desarrolla la investigación complementaria y continúa el proceso penal en su contra.

Relación con el caso García Luna

Autoridades han mencionado que María Vanesa “N” mantuvo vínculos laborales y operativos con estructuras vinculadas a García Luna y supuestas redes financieras que habrían beneficiado a organizaciones delictivas.

La FGR busca determinar el papel específico que ella pudo haber tenido en el manejo de recursos de procedencia ilícita y otros posibles delitos derivados de esas relaciones.