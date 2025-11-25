Prisión preventiva a “El Pelón”, presunto reclutador de sicarios de Carlos Manzo

Tras nuevas indagatorias, autoridades federales confirmaron avances en el caso del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido durante un acto público el pasado 1 de noviembre. Las investigaciones establecieron la presunta participación de Jaciel Antonio ‘N’, conocido como El Pelón, quien enfrenta prisión preventiva por delitos de cohecho y extorsión agravada.

El juez federal determinó que el detenido permanecerá bajo medida cautelar, mientras su defensa solicitó duplicidad del término y se programó una nueva audiencia para el 30 de noviembre. Según las autoridades, el imputado ha sido señalado como reclutador de jóvenes de centros de rehabilitación para su incorporación a actividades criminales.

De acuerdo con los informes, Jaciel Antonio ‘N’ habría captado a Víctor Manuel ‘N’, presunto responsable directo del ataque armado contra Carlos Manzo, así como a Fernando Josué ‘N’, ambos fallecidos posteriormente. La Fiscalía General del Estado detalló que los tres coincidieron en una clínica de rehabilitación de Uruapan.

Las autoridades sostuvieron que el imputado también habría intentado extorsionar a la madre de un joven identificado como Josué, asesinado junto con otra persona el 10 de noviembre. La FGE explicó que ese evento generó nuevas líneas de investigación relacionadas con actividades delictivas de grupos locales.

El ataque contra Carlos Manzo ocurrió a las 20:10 horas del Día de Todos los Santos, cuando recibió varios impactos de bala mientras encabezaba un evento municipal. Uno de los agresores fue abatido en el sitio y dos más detenidos durante el operativo.

La Fiscalía General del Estado informó que el sicario abatido había dado positivo a la prueba de rodizonato, lo que confirmó su participación directa en el ataque. En paralelo, los restos del menor identificado como Víctor Manuel ‘N’ fueron entregados a sus familiares en el municipio de Paracho.