Exprisioneros rusos arriban a Estados Unidos tras intercambio internacional

Un avión con ciudadanos estadounidenses liberados de prisiones en Rusia arribó la noche de este jueves a la base aérea Andrews, en Maryland, tras un histórico intercambio de prisioneros entre varias naciones.

Entre los liberados se encuentran el periodista Evan Gershkovich, el exmarine Paul Whelan, la periodista de Radio Alsu Kurmasheva y el activista Vladimir Kara-Murza Jr.

President Joe Biden and Vice President Kamala Harris greet Paul Whelan as he steps off the plane pic.twitter.com/l1d2KK4UmB

— Acyn (@Acyn) August 2, 2024