Denuncian privación de la libertad de padre de familia en La Paz

Un joven de 20 años denunció a CPS Noticias y Tribuna de México a un grupo de 5 hombres uniformados que este 23 de septiembre habrían irrumpido en su hogar para golpearlo, antes de llevarse a su padre con rumbo desconocido.

Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en las calles Independencia y Durango de la colonia Vicente Guerrero. Según el testimonio, el jefe de familia estaba dormido en una de las habitaciones cuando fue sorprendido por presuntos elementos de instituciones de seguridad quienes lo sacaron a jalones de la vivienda para subirlo a un pick-up blanco que arrancó a toda velocidad hasta perderse por calles contiguas.

“A las 10:40 de la mañana unos elementos de la policía ministerial entraron a mi domicilio acompañados de una señora que señaló mi casa para que entraran a golpear a mi papá y a mí. Antes de golpearme me agarraron del cuello, me dieron cachetadas y me amenazaron que no dijera nada. Les dije que yo estaba enfermo del corazón y no les importó, me dijeron que me muriera, y después se fueron como si nada. Los hago responsables de lo que le pase a mi familia y a mi papá.”