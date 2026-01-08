Dos privaciones de la libertad marcan los primeros días de 2026 en BCS

A pocos días de haber arrancado el año 2026, en Baja California Sur se han reportado dos casos de privación ilegal de la libertad, hechos ocurridos en los municipios de Comondú y La Paz, los cuales han generado preocupación entre la ciudadanía.

El primer caso se dio a conocer a través de redes sociales y reportes de medios locales, donde se informó que el sábado 3 de enero, un hombre fue privado de la libertad en calles de Ciudad Constitución, municipio de Comondú.

De acuerdo con información extraoficial, sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo le cerraron el paso a la víctima y lo obligaron a subir a la fuerza a la unidad, para posteriormente huir del lugar. En publicaciones difundidas en redes sociales, el hombre fue identificado como Josué Meza Romero. Hasta el momento se desconoce su paradero.

Tras estos hechos, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió la cédula de búsqueda correspondiente, con el objetivo de recabar información que permita dar con su localización.

El segundo caso fue reportado recientemente por el colectivo Búsqueda x La Paz, quien activó una ficha de búsqueda tras la desaparición de Daniel Omar Silva Miranda.

De acuerdo con la información difundida por el colectivo, el hombre fue visto por última vez el 6 de enero de 2026 en la colonia Santa Fe, en la ciudad de La Paz, cuando hombres armados y encapuchados ingresaron a su domicilio y se lo llevaron por la fuerza. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero.

En este caso, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas también emitió la cédula oficial de búsqueda, solicitando el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que contribuya a su localización.

Como contexto, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Baja California Sur cerró el año 2025 con 539 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 214 continúan pendientes de ser encontradas, al mantenerse su paradero desconocido.

