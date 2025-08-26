Joven privada de la libertad es rescatada en hotel de Tijuana

Elementos de la Policía Municipal de Tijuana lograron el rescate de una joven de 26 años originaria de Guanajuato, quien se encontraba Privada de la Libertad en un hotel de la colonia La Pechuga, cerca de la Central Camionera. Los presuntos responsables, identificados como Emilio “N” y Saúl “N”, fueron detenidos por las autoridades municipales.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), la víctima fue engañada por un hombre que conoció por teléfono, quien la convenció de viajar a Tijuana. Al arribar, la joven fue retenida en el hotel y abusada física y sexualmente por los presuntos agresores.

El rescate se produjo luego de que un reporte ciudadano alertara a la policía sobre la situación de la joven Privada de la Libertad. Al llegar, un familiar de la víctima informó a los oficiales que ésta estaba retenida en la habitación 421, donde los agentes confirmaron su presencia y procedieron a liberarla.

La SSPCM detalló que la víctima recibió apoyo inmediato y orientación sobre cómo presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes.

Los detenidos, Emilio “N”, de 49 años, y Saúl “N”, de 29, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar el proceso legal correspondiente.

Según los informes, la víctima fue abusada física y sexualmente durante su retención, y se encuentra recibiendo asistencia y acompañamiento psicológico.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal emitió recomendaciones a la ciudadanía para extremar precauciones al interactuar con desconocidos a través de internet o teléfono. Se aconseja no compartir información personal ni aceptar invitaciones de viaje sin informar previamente a familiares o amigos.