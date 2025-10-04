Privan de la libertad a escolta del Gobernador de Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que la tarde del 3 de octubre de 2025 se registró la privación de la libertad de un elemento de la Policía Estatal Preventiva asignado como escolta de uno de los hijos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El hecho ocurrió en la ciudad de Culiacán mientras el agente se encontraba en su día de descanso.

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente encendió las alertas de las corporaciones estatales, lo que llevó a la activación inmediata del Código Rojo en la capital sinaloense. Equipos del Grupo Interinstitucional iniciaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar la unidad donde el policía era trasladado en el sector sur de la ciudad.

El operativo culminó con un enfrentamiento sobre la avenida Álvaro Obregón, donde fuerzas militares se enfrentaron con el grupo armado responsable de la privación de la libertad. Como resultado, tres hombres fueron detenidos —todos con heridas de bala— y uno más perdió la vida durante el intercambio de disparos.

El escolta fue rescatado con vida, aunque con lesiones que requirieron su traslado a un hospital para recibir atención médica. De igual forma, los agresores heridos fueron puestos bajo custodia y llevados a centros de salud para ser atendidos.

En el sitio del enfrentamiento, las autoridades de Sinaloa aseguraron un vehículo, diversas armas de fuego y equipo táctico, los cuales fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones correspondientes.

El caso ha generado preocupación en la administración estatal debido a que se trata del segundo ataque vinculado con familiares del gobernador de Sinaloa. El primero ocurrió el pasado 23 de septiembre, cuando una camioneta en la que viajaba una nieta del mandatario fue atacada en Culiacán.

En aquella ocasión, el propio Rubén Rocha Moya explicó que el ataque había sido resultado de un intento de robo de vehículo, aunque reconoció la gravedad del hecho. En ese evento, un escolta resultó gravemente herido al repeler la agresión.

Las autoridades estatales de Sinaloa han reforzado la presencia de seguridad en Culiacán y en municipios colindantes, en coordinación con fuerzas federales, como parte de la estrategia para evitar nuevos incidentes.