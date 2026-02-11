Privan de la libertad a seis personas en Sinaloa, una mujer fue liberada

Un grupo armado generó alarma en el estado de Sinaloa tras reportarse la privación de la libertad de cinco personas el pasado sábado 7 de febrero. Los hechos ocurrieron mientras los afectados se desplazaban por la carretera Los Mochis–Ahome, cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos. Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó los protocolos de búsqueda para dar con el paradero de los civiles, quienes viajaban a bordo de un vehículo particular.

Las autoridades confirmaron que las víctimas desaparecidas fueron identificadas como Luis Ramón N, de 38 años, y su hijo Luis Armando N, de 19 años. Asimismo, se busca a los hermanos Juan Antonio N y José Ángel N, además de un quinto hombre de nombre Heriberto N. En el mismo incidente, una mujer identificada como Yuri N fue localizada con diversas lesiones, por lo que fue trasladada para recibir atención médica inmediata.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer este crimen en la carretera Los Mochis–Ahome. Hasta el momento, se desconocen los motivos del ataque, pero las labores de localización por parte de las corporaciones de seguridad se han intensificado en toda la región norte de Sinaloa para encontrar a los cinco hombres que aún permanecen ausentes.

Este hecho se suma a una racha negativa en la entidad, donde la privación de la libertad se ha vuelto una constante preocupante. Apenas días antes, se registró un incidente similar donde seis turistas originarios de la Ciudad de México fueron interceptados en el puerto de Mazatlán. En aquel caso, las autoridades localizaron vehículos todoterreno rentados abandonados en la zona de Cerritos, lo que activó un fuerte despliegue operativo.

La situación de Luis Ramón N, Luis Armando N y el resto del grupo capturado en la carretera Los Mochis–Ahome mantiene en vilo a sus familiares, quienes ya presentaron las denuncias formales. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa continúa coordinando las labores de localización con fuerzas federales para evitar que estos casos queden impunes, sin que hasta ahora existan personas detenidas.

