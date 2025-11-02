Procesan a cuatro trabajadores de la UNAM por el homicidio de un aficionado del Cruz Azul

Vinculados a proceso por homicidio calificado

Ciudad de México.— Cuatro empleados del área de vigilancia de la UNAM fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de Rodrigo Mondragón, aficionado del Cruz Azul, quien murió tras ser detenido por personal de seguridad en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario.

El juez de control que lleva el caso determinó que los elementos presentados por el Ministerio Público eran suficientes para iniciar el proceso penal. Los acusados deberán permanecer en prisión preventiva en un centro penitenciario de la Ciudad de México, mientras continúan las investigaciones. Además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Lee más: Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour por acoso en el set de Stranger Things

Una muerte bajo custodia

Rodrigo Mondragón fue detenido el pasado 25 de octubre, luego de un partido entre Cruz Azul y Monterrey. Según los primeros reportes, habría participado en una riña en el estacionamiento del recinto, tras lo cual fue sometido por personal de seguridad.

Sin embargo, la necropsia practicada por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) reveló que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. Este hallazgo cambió la línea de investigación y llevó a la detención de los cuatro vigilantes universitarios implicados.

Investigación en curso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) continúa recopilando pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido. Existen versiones encontradas entre autoridades, familiares y amigos de la víctima sobre las circunstancias en que Mondragón fue sometido.

El caso ha generado indignación entre aficionados y la comunidad universitaria, quienes exigen justicia y una revisión a los protocolos de actuación del personal de seguridad dentro de las instalaciones universitarias.

Lee más: Rescatan en Yucatán seis especies de tortugas en riesgo de extinción

Postura institucional y debate público

La UNAM expresó su disposición para colaborar con las autoridades judiciales, reiterando su compromiso con la legalidad y la transparencia en el desarrollo del proceso.

La tragedia de Rodrigo Mondragón reaviva el debate sobre el uso excesivo de la fuerza en eventos deportivos y la responsabilidad de las instituciones en la seguridad de los aficionados, tanto dentro como fuera de los estadios.