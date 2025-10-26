Procesan a exjugador de Chivas por violación agravada; amparo le permite seguir libre

Vinculado a proceso, pero sin prisión preventiva

El futbolista mexicano Dieter Daniel “N”, conocido por su paso en Chivas de Guadalajara y actual mediocampista de FC Juárez, enfrenta un proceso penal por violación agravada. La denuncia fue presentada en octubre de 2020 por una joven de 21 años.

Aunque el tribunal lo vinculó al proceso, un amparo federal impidió su detención. Por ahora, el jugador seguirá en libertad, pero debe cumplir medidas cautelares. Entre ellas: no salir del país y presentarse periódicamente ante las autoridades.

El caso fue reabierto tras apelaciones

El caso había sido archivado de forma temporal. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco lo reabrió tras las apelaciones de la víctima. Al revisar nuevas pruebas y testimonios, el tribunal estatal concluyó que había elementos suficientes para continuar el proceso.

La resolución generó indignación en redes sociales. Muchos aficionados cuestionaron que el jugador permanezca libre mientras enfrenta una acusación tan grave.

Lo que señala la denuncia

Según la denuncia, el hecho ocurrió el 24 de octubre de 2020 en Zapopan, tras una fiesta. La joven conoció al futbolista en un restaurante del centro comercial Andares, donde trabajaba. Luego de convivir con él y otras personas, perdió el conocimiento tras consumir bebidas. Despertó en un departamento mientras el jugador la vestía, sin recordar lo ocurrido.

La víctima también relató que el futbolista la llevó a una farmacia para comprarle una pastilla del día siguiente, lo que interpretó como un intento de encubrir el abuso.

Repercusiones en su carrera

Tras la denuncia, Chivas separó temporalmente a varios jugadores involucrados en la investigación. Entre ellos: José Juan “Gallito” Vázquez, Javier Eduardo “La Chofis” López, Alexis Peña y el propio Dieter Villalpando.

Actualmente, el mediocampista de 33 años sigue activo en la Liga MX con FC Juárez. Hasta ahora, no ha recibido una sanción deportiva definitiva. El caso reabre el debate sobre el papel de los clubes y las autoridades ante las acusaciones de violencia sexual en el deporte profesional.

La resolución final dependerá del avance de las audiencias en los tribunales de Jalisco. Mientras tanto, el jugador deberá seguir compareciendo bajo las medidas impuestas por el amparo.