Procesan a dos hombres por transporte de droga en Baja California

Un masivo cargamento de 248 kilogramos de clorhidrato de metanfetamina fue interceptado en Baja California, lo que llevó a la inmediata vinculación a proceso de Fernando “N” y Gilberto “N”.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró este avance judicial. La interceptación de este importante alijo se produjo en un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En un estratégico puesto de vigilancia ubicado en la carretera estatal 40, en el tramo Golfo de Santa Clara-San Luis Río Colorado, elementos de SEDENA y la Guardia Nacional inspeccionaron un tractocamión.

Dentro de su caja refrigerada, identificada por sus placas de Servicio de Autotransporte Federal, los agentes descubrieron múltiples paquetes que contenían la droga y procedieron a la detención de los dos tripulantes.

Medidas judiciales impuestas

El Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó los datos de prueba necesarios ante un Juez en Baja California, con sede en Mexicali.

El Juez, con base en las pruebas aportadas por el MPF, decretó la vinculación a proceso. Además, impuso la medida de prisión preventiva oficiosa a Fernando “N” y Gilberto “N”. Se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria del caso.