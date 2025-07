Procesan a exalcalde de La Paz por avalar desarrollo que ponía en riesgo el agua

El exalcalde de La Paz, Rubén “N”, junto con los exregidores Juan “N” y Pilar “N”, enfrentan un proceso penal por su presunta responsabilidad en la aprobación de un mega desarrollo inmobiliario en la zona norte de la ciudad. El caso se centra en un dictamen emitido durante el décimo sexto ayuntamiento, donde los tres formaban parte de la comisión de gobernación, seguridad pública y tránsito.

El proyecto, conocido como Zacatecas, contemplaba la construcción de hasta 4,614 viviendas en un predio sin garantías de servicios públicos ni suministro de agua, lo que, según especialistas, habría puesto en riesgo el sistema hídrico de La Paz.

Arturo Rubio Ruiz, abogado del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, explicó que la autorización violó el Plan de Desarrollo Urbano (PDU), excediendo las facultades de los involucrados y comprometiendo el acceso al agua para la población.

Amenazaba con dejar sin agua literalmente a la población. Ese fue el motivo porque no tenían facultades para emitir ese dictamen, no tenían facultades para autorizar ese uso de suelo. Ese uso de suelo no corresponde al PDU del municipio y además se sabe que lo hacen de mala fe porque ya había un dictamen previo, ya había estudios previos y ya había informe tanto de autoridades municipales como federales de que era inviable ese proyecto.”, relató