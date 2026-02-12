Hombre es vinculado a proceso por presunto fraude con crédito del Infonavit en BCS

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre señalado por su presunta participación en un fraude relacionado con un crédito del Infonavit en Baja California Sur.

De acuerdo con la investigación, el imputado, identificado como Francisco “N”, habría utilizado documentos falsos y suplantado la identidad de un derechohabiente para ejercer un crédito de vivienda que no le correspondía. El monto presuntamente obtenido asciende a 2 millones 320 mil pesos, recurso que fue destinado a la compra de una casa en la ciudad de La Paz.

Tras la denuncia presentada por el representante legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en la entidad, el Ministerio Público Federal integró la carpeta de investigación y ejecutó una orden de aprehensión, lo que permitió presentar al acusado ante un juez federal.

Lee más: Aclara PGJE que mujer reportada como privada de la libertad fue internada en rehabilitación

Durante la audiencia inicial, el juez de control determinó que existen datos de prueba suficientes para continuar con el proceso penal, por lo que dictó la vinculación a proceso. Como medidas cautelares, el imputado deberá presentarse periódicamente ante el Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis, Sinaloa, además de tener prohibido salir de ese estado sin autorización judicial.

El juzgador también fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que se reunirán más elementos antes de definir la situación jurídica del acusado.

Las autoridades recordaron que toda persona se presume inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/