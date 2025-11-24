Vinculan a proceso a un hombre tras asegurarle un fusil en Ciudad Constitución

Un hombre identificado como Ulises “N” fue vinculado a proceso luego de que autoridades federales le aseguraran un fusil de asalto en la colonia Guaycura, en Ciudad Constitución, como parte de los operativos contra la portación y tráfico de armas ilegales en la región.

De acuerdo con los datos expuestos ante el juez de Control, la detención ocurrió cuando elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Estatal Preventiva realizaban un recorrido de vigilancia y encontraron al individuo en posesión del arma larga, así como de un vehículo que también quedó asegurado. Tras su puesta a disposición, el Ministerio Público Federal integró la carpeta correspondiente y solicitó su vinculación por el delito de portación de arma de fuego, previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

El caso se suma a una tendencia reciente de aseguramientos de armamento en Baja California Sur. Datos proporcionados por la FGR indican que, tan solo entre septiembre y octubre, se han decomisado 25 armas, 114 cargadores y más de 3,700 cartuchos de distintos calibres en distintos operativos.

Autoridades estatales han señalado previamente que las vías aérea, marítima y terrestre siguen siendo utilizadas para el ingreso de armas al estado. En agosto, la PGJE informó que estas rutas han obligado a reforzar los operativos coordinados para frenar el tráfico de armamento y desactivar puntos de acceso utilizados por grupos criminales.