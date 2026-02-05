Vinculan a proceso a hombre armado detenido en carretera de Mulegé

Un juez federal vinculó a proceso a Josué “N”, detenido en el municipio de Mulegé tras ser sorprendido en posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California Sur.

De acuerdo con los datos integrados en la investigación, la detención ocurrió a la altura del kilómetro 102 de la carretera Transpeninsular, en el tramo Santa Rosalía–Vizcaíno, donde elementos de seguridad localizaron al hombre armado a un costado de la vía, junto a un vehículo.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron un arma corta, un arma larga, ocho cargadores y 216 cartuchos útiles, además de un chaleco balístico y dos vehículos. Todo lo decomisado, junto con el detenido, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que reunió los elementos necesarios para judicializar el caso.

Tras analizar los datos de prueba, el juez de control determinó iniciar proceso penal contra el imputado por la portación de armamento de uso exclusivo del Ejército. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa mientras continúa la investigación.

El órgano jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la autoridad ministerial deberá fortalecer el caso antes de la siguiente etapa del proceso penal.

