Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 5 de Febrero, 2026
HomeSeguridadVinculan a proceso a hombre armado detenido en carretera de Mulegé
Seguridad

Vinculan a proceso a hombre armado detenido en carretera de Mulegé

La FGR obtuvo prisión preventiva contra el imputado, mientras el juez otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
5 febrero, 2026
0
14
Vinculan a proceso a hombre con armas de uso exclusivo del Ejército en Mulegé

IMG: FGR

Un juez federal vinculó a proceso a Josué “N”, detenido en el municipio de Mulegé tras ser sorprendido en posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California Sur.

De acuerdo con los datos integrados en la investigación, la detención ocurrió a la altura del kilómetro 102 de la carretera Transpeninsular, en el tramo Santa Rosalía–Vizcaíno, donde elementos de seguridad localizaron al hombre armado a un costado de la vía, junto a un vehículo.

Durante la revisión, las autoridades aseguraron un arma corta, un arma larga, ocho cargadores y 216 cartuchos útiles, además de un chaleco balístico y dos vehículos. Todo lo decomisado, junto con el detenido, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que reunió los elementos necesarios para judicializar el caso.

Tras analizar los datos de prueba, el juez de control determinó iniciar proceso penal contra el imputado por la portación de armamento de uso exclusivo del Ejército. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa mientras continúa la investigación.

El órgano jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la autoridad ministerial deberá fortalecer el caso antes de la siguiente etapa del proceso penal.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasFGR
Articulo anterior

Secuestrados en Mazatlán: turistas privados de la libertad durante su visita al ...

Siguiente articulo

CROC y Preparatoria Abierta firman convenio para fortalecer la educación en Comondú