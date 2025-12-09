Vinculan a proceso a perito por presuntamente falsear dictamen médico en BCS

Tras dictaminación falsa ante autoridad, el perito médico Daniel “N” será vinculado a proceso y podría enfrentar hasta 7 años de prisión.

De acuerdo con la investigación de las autoridades de Baja California Sur, el especialista había elaborado un peritaje manipulado para favorecer a un cirujano demandado por negligencia, pese a la evidencia científica que confirmaba un error quirúrgico grave.

El caso se originó tras una cirugía de apéndice practicada a un paciente cuyo procedimiento no fue concluido correctamente, ya que parte del apéndice quedó sin retirar. Días después, el afectado presentó un deterioro severo en su salud que obligó a una reintervención quirúrgica, durante la cual fue necesaria una resección intestinal que puso en riesgo su vida.

Estudios histopatológicos confirmaron que existía tejido apendicular residual, evidencia concluyente del error médico. Sin embargo, el perito Daniel N., en su dictamen oficial ante el juez, negó la existencia de dicho tejido y aseguró que la cirugía había sido adecuada, atribuyendo el cuadro clínico del paciente a una enfermedad distinta. Su versión contradecía directamente los estudios médicos oficiales y los resultados de laboratorio.

Por ello el Tribunal determinó que el perito no solo ocultó información fundamental, sino que alteró deliberadamente datos científicos con el aparente fin de proteger al cirujano bariatra señalado, identificado como Louis Avith H.

Para la autoridad judicial, la conducta del especialista constituyó un acto doloso que puso en riesgo la correcta administración de justicia y que buscó encubrir una posible negligencia médica.

Con la vinculación a proceso, el perito Daniel “N” enfrenta la posibilidad de hasta siete años de prisión, además de multas económicas y la suspensión de su ejercicio profesional hasta por una década.

De avanzar el proceso en su contra, la resolución podría significar el fin de su carrera dentro del ámbito médico y visibiliza la vulnerabilidad de los pacientes ante dictámenes periciales manipulados.