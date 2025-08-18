Vinculan a proceso al encargado de Tránsito en Comondú por ordenar detención ilegal

El actuar de las corporaciones policiacas en Baja California Sur volvió a colocarse bajo la lupa. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó la vinculación a proceso de Justo Aarón “N”, encargado de la Subdirección de Tránsito y Vialidad en Comondú, acusado de abuso de autoridad y de actuar fuera de los procedimientos legales.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones lo detuvieron la semana pasada y lo presentaron ante un juez de control. En la audiencia inicial, el juez determinó que existían pruebas suficientes para investigarlo por su presunta responsabilidad en hechos ocurridos el 12 de julio.

Ese día, según la causa penal, el funcionario ordenó de manera arbitraria la detención de una persona en el corralón municipal de la colonia Los Olivos, en Ciudad Constitución. La víctima fue trasladada a las oficinas de la corporación sin orden judicial, sin flagrancia y sin ponerla a disposición de la autoridad competente, lo que violaría el proceso legal.

Como medidas cautelares, el imputado no puede acercarse a la víctima ni a testigos, tiene restricciones para acudir a ciertos lugares y quedó suspendido temporalmente de sus funciones. La investigación complementaria se desarrollará en un plazo de tres meses.

Este caso se suma al clima de desconfianza ciudadana hacia las corporaciones de seguridad en Baja California Sur. Hace unas semanas, seis policías municipales de Los Cabos fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la desaparición forzada de dos jóvenes que después fueron hallados sin vida.

En redes sociales también circulan denuncias por abusos policiales en La Paz y Comondú, lo que mantiene a las corporaciones bajo una vigilancia ciudadana cada vez más fuerte.

