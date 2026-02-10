Proclaman el 9 de febrero como Día de Los Tigres del Norte en San Francisco

La legendaria agrupación de música regional mexicana, Los Tigres del Norte, sumó un hito más a su prolífica carrera este lunes. En un acto que destaca la influencia de la cultura mexicana en el extranjero, las autoridades de San Francisco, California, proclamaron oficialmente el 9 de febrero como el Día de Los Tigres del Norte, reconociendo su papel como la voz de la comunidad latina y migrante por más de cinco décadas.

Originarios de Rosa Morada, Mocorito, Sinaloa, los integrantes de la banda agradecieron el gesto simbólico que subraya su relevancia en la identidad multicultural de la ciudad estadounidense. El grupo, que se formó en San José, California, ha utilizado su plataforma para narrar historias de desarraigo y orgullo a través de corridos que hoy son himnos internacionales.

Durante el anuncio, se resaltó que este reconocimiento no solo celebra sus éxitos musicales y premios Grammy, sino su capacidad para visibilizar las luchas de quienes cruzan fronteras en busca de una vida mejor. Actualmente, la alineación conformada por Jorge Hernández, Hernán Hernández, Eduardo Hernández, Luis Hernández y Óscar Lara continúa siendo un referente indiscutible del género.

“Hoy 9 de febrero, San Francisco proclama el Día de Los Tigres del Norte. Un honor que recibimos con el corazón lleno. Gracias a la ciudad y a nuestra gente por caminar siempre con nosotros. Seguimos cantando historias”, expresaron Los Tigres del Norte a través de sus canales oficiales.

La historia de Los Tigres del Norte está intrínsecamente ligada al fenómeno de la migración. Desde su llegada a los Estados Unidos siendo apenas unos adolescentes, los hermanos Hernández transformaron sus vivencias en canciones icónicas como “La jaula de oro”, “Contrabando y traición” y “Somos más americanos”. Su discografía supera los 50 álbumes grabados, consolidándolos como una institución de la música en español.

En ciudades con alta presencia latina como San Francisco y Los Ángeles, la agrupación ha mantenido un vínculo estrecho con sus seguidores, participando en eventos que trascienden el espectáculo para convertirse en actos de reivindicación social. Este tipo de proclamaciones gubernamentales refuerzan el peso político y cultural que la banda sostiene en la Unión Americana.

Finalmente, este nuevo galardón simbólico en California ocurre en un momento en que la música mexicana experimenta un auge global, reafirmando que los cimientos puestos por los “Jefes de Jefes” siguen siendo la base para las nuevas generaciones de artistas que buscan proyectar la realidad de la comunidad hispana en el mundo.

