Procurador refrenda acompañamiento a familia de víctima lesionada en El Pescadero

Compromiso institucional con las víctimas

El procurador general de justicia del estado, Antonio López Rodríguez, sostuvo una reunión con familiares de Saúl “N”, persona lesionada en los hechos ocurridos el pasado 25 de diciembre de 2025 en la comunidad de El Pescadero.

Durante el encuentro, realizado el 2 de enero de 2026, refrendó el compromiso institucional de garantizar una investigación pronta, imparcial y con pleno respeto a los derechos humanos.

Avances en la investigación

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) explicó a la familia el estado que guarda la carpeta de investigación LPZ/6166/500/2025, iniciada por la agresión registrada en el tramo Pescadero–Todos Santos.

Derechos y acompañamiento

López Rodríguez destacó que las víctimas directas e indirectas tienen derecho a recibir información íntegra y permanente sobre los avances del caso.

También subrayó que deben contar con acceso pleno a la justicia y al debido proceso.

Además, reiteró el respaldo institucional para la recuperación de Saúl “N” y aseguró que el personal de la PGJE actuó de manera inmediata desde que se tuvo conocimiento del hecho.

Compromiso de la PGJE

La PGJE reafirmó su compromiso con la atención cercana a las víctimas, la transparencia en los procesos de investigación y la actuación bajo los principios de legalidad y respeto a los derechos humanos.

