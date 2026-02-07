Producción de aguacate no afecta a la Mariposa Monarca: Michoacán

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y diversas asociaciones de productores en Michoacán informaron que la expansión de la producción de aguacate en la entidad no ha invadido las zonas protegidas destinadas a la hibernación de la Mariposa Monarca. Ante los recientes cuestionamientos internacionales sobre el impacto ambiental del cultivo, las autoridades locales aclararon que los santuarios se mantienen intactos y bajo vigilancia constante.

De acuerdo con los reportes oficiales, el cultivo del llamado “oro verde” se desarrolla principalmente en la zona de la Meseta Purépecha y el oriente del estado, pero fuera de los límites de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca. Los productores organizados han implementado programas de certificación ambiental para garantizar que sus huertas no provengan de la deforestación ilegal o del cambio de uso de suelo en áreas forestales críticas.

Este anuncio es fundamental para la economía de Michoacán, ya que el estado es el principal exportador mundial de este fruto. Durante la temporada del Super Bowl LX, el envío de toneladas de aguacate hacia Estados Unidos alcanza su punto máximo, y mantener la reputación de sustentabilidad es clave para cumplir con las normas del T-MEC y las exigencias de los consumidores globales.

Lee más: Aguacate michoacano rompe récords de exportación en 2026

Lee más: Llegan millones de Mariposas Monarca a los santuarios de Michoacán

Lee más: Refuerzan vigilancia contra tala ilegal en bosques de la Monarca

Sustentabilidad y certificaciones en el campo michoacano

Para contrarrestar las versiones que vinculan al aguacate con la pérdida de biodiversidad, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) ha reforzado el programa “Aguacate de México Sostenible”. Este esquema incluye el uso responsable del agua y la protección de corredores biológicos que, aunque no forman parte de la zona núcleo de la Mariposa Monarca, contribuyen al equilibrio ecológico de la región.

Estadísticas recientes de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) indican que la superficie de bosque ocupada por la mariposa durante la presente temporada de hibernación se ha mantenido estable. Esto refuerza la postura de que las actividades agrícolas colindantes están operando bajo marcos de regulación más estrictos, evitando que el crecimiento de la frontera agrícola afecte los pinos y oyameles donde el lepidóptero se refugia.

Sin embargo, activistas ambientales en Michoacán señalan que, si bien las zonas núcleo están resguardadas, es necesario vigilar las zonas de amortiguamiento. El gobierno estatal ha respondido con el despliegue de la Guardia Forestal, una corporación especializada en prevenir incendios provocados y desmontes ilícitos, asegurando que tanto la riqueza natural como la potencia agrícola puedan coexistir sin comprometer el futuro de la especie migratoria.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/