Fortalecen a productores lecheros de Comondú con inversión superior a 28 mdp

Durante su gira de trabajo por el norte del estado, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío se reunió con las y los productores lecheros de Comondú, integrantes de la empresa ejidal Ejidos Unidos del Valle de Santo Domingo, para dar seguimiento al proyecto de fortalecimiento de la Cuenca Lechera de los Ejidos Ley Federal de Aguas I, II, III, IV y V, una de las actividades productivas más representativas de la región.

Más de 28 millones de pesos en apoyo al sector

El mandatario estatal destacó que, durante su administración, los productores lecheros de Comondú han recibido más de 28 millones de pesos en apoyos, lo que ha permitido mejorar la infraestructura, incrementar el hato ganadero y elevar la capacidad productiva.

El objetivo —dijo— es dignificar el trabajo de las familias rurales y aumentar la competitividad del sector.

Producción lechera crece hasta 14 mil litros diarios

“Con el esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado, la Federación y las asociaciones ganaderas, la producción de leche ha crecido hasta 14 mil litros diarios, avanzando hacia la meta de 20 mil litros al cierre de la administración, en beneficio de más de 386 familias que integran Ejidos Unidos”, subrayó Castro Cosío.

Lee más: Alcaldesa Milena Quiroga asume liderazgo de 57 Ciudades del Aprendizaje UNESCO en LATAM

Compromiso con el campo y la producción local

Durante el encuentro, las familias productoras presentaron propuestas para mejorar la calidad genética del ganado, reforzar la cadena de valor y garantizar precios justos.

Las dependencias competentes darán seguimiento a cada planteamiento, a fin de fortalecer la sustentabilidad del sector.

“Seguiremos respaldando a los productores y fortaleciendo cada etapa de la producción lechera, porque su éxito es el éxito de Baja California Sur”, concluyó el Gobernador.