Productores agropecuarios del Valle de Santo Domingo reciben respaldo legislativo por uso agrícola del agua

Legisladores de Baja California Sur se reunieron con productores del Valle de Santo Domingo para respaldar el uso agrícola del agua en la región.

El diputado Venustiano Pérez Sánchez, presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Forestales y Mineros del Congreso del Estado, acudió a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Acompañó a legisladores federales sudcalifornianos para expresar su apoyo a los productores agropecuarios del Valle de Santo Domingo.

La comitiva se reunió con la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, en el marco del dictamen sobre reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Durante el encuentro, Venustiano Pérez y el resto de la representación de BCS manifestaron su rechazo al texto original de la iniciativa, al considerar que podría afectar directamente al sector agrícola del estado.

De manera formal, se entregaron diversas propuestas por escrito elaboradas por productores agropecuarios de los sectores social y privado. En ellas se solicitó mantener las reglas actuales sobre el uso agrícola del agua, en especial las transmisiones temporales y definitivas, que deben permanecer como están legisladas.

También se destacó la importancia de preservar la autonomía de las asociaciones de usuarios de agua, que actualmente administran este recurso para fines agropecuarios, y se pidió evitar el endurecimiento del régimen sancionatorio. Los legisladores subrayaron que cualquier acto de autoridad debe estar fundado y motivado, para garantizar la seguridad jurídica de los productores.

Finalmente, Venustiano Pérez agradeció a la diputada federal Elizabeth Cervantes de la Cruz, presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, así como a los diputados Manuel Cota Cárdenas, Luis Armando Díaz, Francisco Pelayo Covarrubias y Andrés Samaniego, por permitir expresar las preocupaciones del sector agropecuario del Valle de Santo Domingo y reafirmar el compromiso con el uso agrícola del agua.