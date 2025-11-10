Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 10 de Noviembre, 2025
Los Cabos

Productores y artesanos de Cabo San Lucas tendrán punto de venta en Plaza Turística de Trópico de Cáncer

El proyecto busca impulsar la economía local y promover el talento artesanal en Los Cabos
Juan Butterfield
10 noviembre, 2025
Ayuntamiento de Los Cabos

Nuevo canal de venta para productores locales

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Fomento Económico, anunció que artesanas y artesanos de Cabo San Lucas contarán con un punto de venta en la Plaza Turística y Artesanal de Trópico de Cáncer, ubicada en la comunidad de Santiago.

La iniciativa busca fortalecer la economía local y abrir nuevas oportunidades de comercialización. En una reunión reciente, se confirmó que 18 productores fueron seleccionados para participar en esta propuesta.

Venta sin presencia física: una nueva oportunidad

La coordinadora de Fomento Económico en Cabo San Lucas, María Fernanda Salinas Cortés, explicó que el proyecto responde a una instrucción del presidente municipal Christian Agúndez Gómez y de la directora general Abril Urueta Martínez.

“Este proyecto busca abrir espacios donde las y los artesanos puedan vender sus productos. Lo más importante es que podrán generar ingresos sin necesidad de estar presentes físicamente. Esto representa una gran área de oportunidad”, expresó Salinas Cortés.

A tiempo para la temporada alta

Se prevé que el espacio esté disponible en diciembre. Esto permitirá iniciar la temporada alta con una nueva alternativa de promoción para los productos elaborados en Cabo San Lucas.

Un punto de encuentro cultural y comercial

La coordinadora de Fomento Económico en Santiago, Gloria Cosío, destacó que la plaza busca consolidarse como un punto de encuentro entre productores, artesanos y visitantes. Además, promueve el consumo local y la identidad cultural de Los Cabos.

Actualmente, la plaza opera de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas. Sin embargo, se contempla extender el horario a los fines de semana para atender la alta afluencia de visitantes.

