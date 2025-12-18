Profeco activa atención a usuarios tras el freno de operaciones en el aeropuerto de Tijuana

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó mediante un comunicado que se encuentra brindando atención y orientación a personas consumidoras afectadas por demoras y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional “Abelardo L. Rodríguez”, en Tijuana, derivadas de condiciones meteorológicas adversas.

De acuerdo con la autoridad, los fenómenos climatológicos representan un riesgo para la seguridad de las personas usuarias, ya que no se encuentran garantizadas las condiciones necesarias para el despegue y aterrizaje de aeronaves en dicha terminal aérea.

Ante este escenario, Profeco señaló que brindará asesoría, información y, en su caso, conciliación a las personas consumidoras afectadas que se encuentren tanto en el aeropuerto de origen como en aquellas terminales que cuentan con módulo permanente de atención. Entre ellas se encuentran los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México, Tulum, Cancún, Felipe Ángeles, Toluca, Guanajuato, Tijuana, Monterrey y Guadalajara.

La dependencia precisó que las demoras o cancelaciones derivadas de estas condiciones no son atribuibles a las aerolíneas, por lo que no están obligadas a otorgar compensaciones, hospedaje o alimentos. No obstante, subrayó que sí deben garantizar el traslado de las personas pasajeras al destino que originalmente contrataron.

Finalmente, Profeco reiteró a las y los consumidores que pueden hacer uso de sus herramientas de atención, como el Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), la plataforma Concilianet y los módulos de atención en aeropuertos, para recibir orientación y apoyo ante cualquier eventualidad relacionada con sus vuelos.