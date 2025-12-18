Profeco llama a planear gastos para evitar deudas y empezar 2026 sin números rojos
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a las familias a fortalecer el ahorro durante la temporada de mayor consumo y a planear con anticipación sus gastos para iniciar 2026 sin deudas. La dependencia subrayó que la clave está en elaborar un presupuesto, definir prioridades y posponer compras no esenciales.
En un comunicado, la Profeco destacó que poner por escrito cuánto se planea gastar y registrar el gasto real permite evaluar hábitos de consumo y detectar fugas de dinero. Esta práctica, señaló, es fundamental para mantener el control financiero y reforzar el ahorro a corto y mediano plazo.
Planeación y prioridades, ejes del ahorro
La autoridad recomendó decidir cuáles gastos son prioritarios, como alimentación, servicios y transporte, y cuáles pueden posponerse, especialmente en periodos de promociones y compras impulsivas. La planeación del presupuesto ayuda a evitar el sobreendeudamiento y a preservar el ahorro familiar.
Asimismo, la Profeco llamó a comparar precios y características antes de comprar, revisar condiciones de venta y pedir y conservar recibos, comprobantes o facturas, documentos necesarios para ejercer derechos como consumidor y realizar aclaraciones en caso de inconformidades.
Consumo informado para proteger el bolsillo
Entre las medidas sugeridas para mejorar el ahorro, la dependencia enfatizó:
- Comparar precios en distintos establecimientos y plataformas.
- Registrar gastos diarios para identificar excesos.
- Evitar compras por impulso y priorizar necesidades reales.
- Guardar comprobantes para cualquier reclamación posterior.
La Profeco reiteró que el consumo informado y la disciplina financiera son herramientas clave para cuidar el ingreso, fortalecer el ahorro y comenzar el próximo año con finanzas personales más estables.
- Lee más: Casi cinco millones de turistas viajarían por México en vacaciones de Navidad y Año Nuevo
- Lee más: Nacen pingüinos chilangos en vísperas de Navidad
Con estas recomendaciones, la Profeco busca que los consumidores tomen decisiones responsables en una temporada de alto gasto y consoliden hábitos que favorezcan el ahorro y la estabilidad económica en 2026.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.