La Procuraduría Federal del procurador (Profeco)emitió una advertencia urgente para los propietarios de más de 2,500 automóviles de la marca Honda y su línea de lujo. El llamado a revisión responde a la detección de una falla potencial en el sistema de frenos, la cual podría comprometer la seguridad del vehículo al reducir su capacidad de frenado o mantener las luces traseras encendidas permanentemente. Esta acción preventiva busca que cada unidad sea inspeccionada por un mecánico certificado para descartar riesgos mayores en la vía pública.

El desperfecto técnico se origina en el perno del pivote del mecanismo del pedal de freno, el cual podría encontrarse fuera de su posición original. La empresa automotriz informó que contactará directamente a los clientes afectados mediante correo electrónico o teléfono para que acudan al distribuidor más cercano. Una vez en el taller, el mecánico especializado realizará el ajuste necesario en el pedal de freno sin costo alguno para el consumidor, garantizando que el perno del pivote quede correctamente asegurado.

Entre las unidades involucradas en esta alerta de la Profeco se encuentran modelos recientes de alta demanda en el mercado mexicano. Específicamente, el llamado abarca la camioneta Pilot (años 2023 a 2025), así como vehículos de la división Acura, modelo MDX (2024 y 2025) y el Acura, modelo TLX (2024 y 2025). La campaña de reparación tendrá una vigencia indefinida para asegurar que todos los propietarios de un Acura, modelo MDX o cualquier otro modelo citado puedan recibir la atención necesaria.

La Profeco detalló que el problema en el vehículo no solo afecta la respuesta mecánica, sino que también puede confundir a otros conductores si las luces de freno no operan correctamente. Es vital que los dueños de una Pilot o un Acura, modelo TLX no ignoren esta advertencia, ya que un sistema de frenado reducido aumenta exponencialmente el riesgo de colisiones. El personal de la Procuraduría Federal del procurador se mantendrá vigilante para que la marca cumpla con la reparación de cada automóviles afectado.

Para los usuarios que posean un Acura, modelo TLX o una Pilot, la institución recomienda verificar el número de serie de su unidad. La falla en el perno del pivote es un defecto de ensamble que requiere intervención profesional inmediata. La marca ha reiterado que su red de distribuidores está preparada para recibir los automóviles y proceder con la revisión del pedal de freno de manera prioritaria para evitar cualquier accidente derivado de esta falla.

Finalmente, el organismo recordó que el cumplimiento de estas campañas es una obligación de las empresas para con sus clientes. Si usted es dueño de un Acura, modelo MDX o alguno de los modelos mencionados, puede solicitar orientación adicional a través del Teléfono del Consumidor. La seguridad vial depende de que cada vehículo circule en condiciones óptimas, por lo que la inspección del mecánico es el paso definitivo para solucionar este inconveniente técnico.

