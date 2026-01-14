Profeco alerta por fraude masivo en carreras temáticas en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta urgente a la comunidad de corredores en México tras confirmar un esquema de fraude operado a través de redes sociales. Según la dependencia, la empresa denominada Mundo Runner (también identificada como Eventos Deportivos MR) ha estado comercializando inscripciones para competencias atléticas inexistentes, afectando a cientos de usuarios en la Ciudad de México y Guadalajara.

El incidente escaló durante el pasado fin de semana, cuando decenas de personas acudieron a los puntos de entrega de paquetes para la supuesta Star Wars Run, solo para encontrar sitios vacíos y sin logística alguna. Este fraude se apoyó en publicidad engañosa que prometía medallas de colección, kits de alta calidad y premios en efectivo, utilizando la imagen de franquicias populares para atraer a familias y deportistas.

De acuerdo con los reportes oficiales, las carreras temáticas afectadas no contaban con permisos de las autoridades locales ni con el reconocimiento de los recintos donde supuestamente se llevarían a cabo, como el Parque Fundidora o el Bosque de Chapultepec. La Profeco instó a los consumidores a no realizar pagos mediante transferencias bancarias directas a cuentas de personas físicas, una de las señales de alerta más claras en este tipo de estafas digitales.

Mundo Runner: El historial detrás del engaño en las carreras temáticas

La investigación preliminar de la Policía Cibernética y la Profeco revela que Mundo Runner operaba mediante una estructura de páginas web efímeras y perfiles en Instagram y Facebook altamente estéticos. Los eventos bajo sospecha de fraude incluyen no solo la temática de galaxias, sino también la Merlina Run, programada originalmente para finales de enero. Los afectados reportan que el costo de inscripción rondaba los 700 pesos, dinero que no ha sido devuelto tras el cierre de los canales de comunicación de la organizadora.

Las estadísticas de denuncias por estafas en eventos deportivos han mostrado un incremento del 15% en el último año, especialmente en nichos de carreras temáticas que no requieren cronometraje oficial. Ante esta situación, las autoridades recomiendan verificar siempre que la empresa organizadora esté legalmente constituida y que el evento figure en los calendarios oficiales de asociaciones de atletismo o institutos del deporte estatales para evitar caer en una red de fraude.

Actualmente, un grupo de corredores defraudados ha iniciado una acción colectiva para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Mientras tanto, la Profeco mantiene el exhorto de desconfiar de proveedores que no ofrezcan pasarelas de pago seguras o que carezcan de un domicilio fiscal físico comprobable en territorio mexicano.

