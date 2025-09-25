Estos son alimentos recomendados para niños y niñas que pueden llevar de lunch a su escuela

Con el objetivo de apoyar a madres y padres de familia en la preparación de lunch nutritivos para sus hijas e hijos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una serie de recomendaciones y menús prácticos que pueden llevarse como lunch escolar.

La propuesta forma parte de la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Dentro de las sugerencias destacan recetas fáciles y económicas, como burritos de atún y cóctel tricolor, compartidas en la sección Consuminis Profeco de la Revista del Consumidor.

Menús prácticos y opciones saludables según Profeco

Profeco recomienda aprovechar el Platillo Sabio, una herramienta digital en la que las familias pueden encontrar menús variados con pollo, pescado, lentejas, verduras y frutas, disponibles en el portal oficial de la dependencia.

Dentro de los platillos recomendados podemos encontrar platillos como: Pollo al Albañil; Tacos al vapor; Burrito Chihuahuense; Burrito de atún; Ensalada César; Coctel tricolor; Burritos de jamón y queso; Pastel Azteca; Chop Suey Marinero; entre otros.

Otra sugerencia clave es optar por frutas y verduras de temporada, ya que aportan nutrientes, frescura y color a los alimentos, además de que se consiguen a mejor precio y con mayor calidad.

Al momento de comprar los insumos, la Profeco aconseja verificar la fecha de caducidad en productos envasados, revisar el estado de los alimentos frescos y lavar correctamente frutas y verduras antes de consumirlas.

Consumo informado y responsable

La dependencia también recordó que una buena compra implica comparar precios y calidades, para lo cual está disponible la herramienta digital Quién es Quién en los Precios.

Asimismo, recomendó que las familias organicen sus compras e incluso lo hagan en grupo, como una manera de reducir gastos y volver la experiencia más práctica y entretenida.

Con estas recomendaciones, la Profeco busca promover hábitos de alimentación saludables en niñas y niños, además de fomentar un consumo responsable, seguro y consciente en los hogares mexicanos.