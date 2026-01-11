Profeco emite recomendaciones clave para enfrentar la cuesta de enero

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió una serie de recomendaciones prácticas para ayudar a las familias a enfrentar la cuesta de enero, periodo en el que los gastos realizados durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo suelen afectar el presupuesto mensual.

La dependencia federal subrayó que, si después de las fiestas queda dinero disponible, es fundamental identificar pagos inevitables y darles prioridad, especialmente aquellas deudas con tasas de interés más altas. Liquidarlas primero puede reducir la presión financiera en los meses siguientes, señaló Profeco.

Otro de los ejes para sortear la cuesta de enero es la planeación. La institución recomienda elaborar un presupuesto y registrar los gastos, incluso de forma semanal, para evitar desviaciones y desperdicios. Este ejercicio permite identificar consumos innecesarios y ajustar hábitos de compra.

Profeco también aconseja administrar con cuidado cualquier ingreso extra, como cajas de ahorro, bonos o apoyos laborales, destinando una parte al ahorro o reservándolo como respaldo ante emergencias. En el consumo diario, alertó sobre los llamados “gastos hormiga”, pequeñas compras frecuentes que, acumuladas, representan una fuga importante de recursos durante la cuesta de enero.

En materia de alimentación, la procuraduría sugiere almacenar correctamente los alimentos, congelar o reutilizar sobrantes y revisar semanalmente el refrigerador y la alacena para aprovechar lo que ya se tiene. Además, consumir frutas y verduras de temporada ayuda a reducir costos y obtener productos de mejor calidad.

Para tomar decisiones informadas, Profeco recordó que las personas consumidoras pueden utilizar la herramienta Quién es Quién en los Precios, que permite comparar costos y elegir la opción más conveniente, así como consultar la sección de Tecnologías Domésticas, donde se ofrecen alternativas para preparar productos y platillos a menor costo.

La institución enfatizó que el cuidado de la economía familiar debe involucrar a todos los integrantes del hogar. Medidas como apagar luces, desconectar aparatos eléctricos que no se usan y moderar el consumo de servicios básicos pueden impactar positivamente el gasto mensual durante la cuesta de enero.

Finalmente, Profeco llamó a evitar la contratación de nuevas deudas, incluso ante promociones o rebajas, y priorizar el ahorro y el ajuste del presupuesto. El objetivo, señaló, es promover un consumo razonado, sustentable y seguro que permita superar el inicio del año sin comprometer la estabilidad financiera de los hogares.

