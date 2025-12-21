Profeco denuncia 43 gasolineras ante la FGR en 2025

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informa que, en lo que va de 2025, 43 gasolineras son denunciadas ante la Fiscalía Geeral de la República (FGR) por malas prácticas detectadas durante operativos de verificación a nivel nacional, como parte de una estrategia para proteger la economía de los consumidores.

De acuerdo con un comunicado oficial, la Profeco verifica 230 gasolineras en todo el país, lo que deriva en sanciones administrativas y denuncias penales por diversas infracciones a la ley, principalmente por no despachar litros completos de combustible, una práctica que representa un perjuicio directo para los usuarios.

La dependencia detalla que estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del precio de la gasolina, con la participación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), enfocada también en el cumplimiento de la normatividad ambiental.

La Profeco señala en tercera persona que, debido a la gravedad de las irregularidades detectadas, se presentan 43 denuncias formales ante la Fiscalía Geeral de la República (FGR), además de la inmovilización de 780 instrumentos de medición y la clausura temporal de 161 estaciones de servicio por distintos incumplimientos.

El operativo concluye el martes pasado; sin embargo, la institución aclara que continúan activos los trabajos de verificación por parte de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, con el objetivo de detectar nuevas irregularidades e imponer sanciones adicionales.

En el mismo documento, la Profeco destaca que la estrategia nacional genera una estabilización del precio de la gasolina regular y una reducción de hasta 4% desde febrero, cuando el Ejecutivo federal y empresarios del sector alcanzan un acuerdo voluntario para que el litro no supere los 24 pesos.

Finalmente, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, presenta un comparativo de precios que muestra descensos regionales: en el sur, el costo baja de 24.80 a 23.82 pesos; en el noreste, de 24.37 a 23.43 pesos; y en occidente, de 24.73 a 23.86 pesos, consolidando la reducción del precio del combustible en distintas zonas del país.