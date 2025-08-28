Profeco emite alerta por champú Totale; posible bacteria causaría serias infecciones

La Profeco emitió una alerta sanitaria urgente ante la posible contaminación bacteriana de un lote del champú Totale de la marca Tec Italy, fabricado por Henkel Capital. El producto afectado, identificado con el lote 1G27542266 impreso en el envase, será retirado del mercado.

Análisis microbiológicos internos del proveedor detectaron la presencia de la bacteria Klebsiella oxytoca en el producto. Profeco informó que los champús contaminados podrían presentar un olor fétido y desagradable.

Su uso es peligroso, pues puede causar infecciones oculares, nasales y cutáneas, y provocar reacciones de mediana gravedad en personas con sistemas inmunológicos debilitados o con condiciones médicas preexistentes.

¿Qué es la bacteria Klebsiella oxytoca?

La Klebsiella oxytoca, comúnmente hallada en el tracto intestinal, es una bacteria gramnegativa que generalmente no afecta gravemente a individuos sanos.

Sin embargo, representa un peligro considerable para personas con sistemas inmunológicos comprometidos o enfermedades previas, especialmente pacientes hospitalizados.

Esta bacteria se caracteriza por su resistencia a los antibióticos, lo que complica su tratamiento. En casos extremos, incluso podría desencadenar un choque séptico y fallo multiorgánico.

Medidas de precaución

El champú Totale se distribuyó en varios estados del país mediante la red de intermediarios de la marca, llegando a puntos de venta minoristas.

Profeco hace un llamado a la población para no utilizar este producto si lo tiene en su posesión. La campaña de recolección del lote dañado comenzó en febrero de 2025 y se extenderá hasta febrero del próximo año.

Los consumidores pueden solicitar el cambio gratuito del producto contaminado por uno sin afectaciones, con entrega a domicilio. Es necesario enviar fotografías que muestren claramente el número de lote correspondiente al producto afectado.