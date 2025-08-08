Profeco emite ¡ALERTA!, por juguete de Tegu; lo califica como riesgoso para los bebés

La Profeco en conjunto con Tegu Holding Inc., ha emitido un llamado urgente a revisión para 190 unidades de los juegos de bloques magnéticos apilables flotantes de la marca Tegu.

El motivo de esta alerta es un grave riesgo de accidente: los imanes de estos juguetes para bebés y niños pequeños pueden desprenderse, ser ingeridos y alojarse en el sistema digestivo. Esta situación puede ocasionar lesiones internas severas, incluso fatales.

La coordinación de este retiro se extiende globalmente con Health Canada y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos. La empresa informó que aproximadamente 1,977 unidades de los productos afectados se vendieron en Canadá y cerca de 22,800 en Estados Unidos.

Ante este riesgo comprobado, Tegu Holding Inc. ofrece un reemplazo sin costo del juguete por uno que cumpla con los estándares de seguridad y calidad necesarios.

Detalles del riesgo

El principal peligro reside en la facilidad con que las pequeñas piezas que contienen los imanes pueden separarse del producto, lo que representa un riesgo de asfixia y, crucialmente, de ingestión.

La gravedad del peligro radica en la naturaleza de los imanes. A diferencia de otros objetos pequeños que pasarían normalmente por el sistema digestivo si son tragados, cuando más de un imán pequeño y potente se traga, los imanes pueden atraerse mutuamente mientras viajan a través del sistema digestivo.

Esta atracción interna puede pincharse y crear un bloqueo, desgarrando lentamente las paredes intestinales y causando perforaciones. Las lesiones resultantes pueden ser muy serias y potencialmente mortales.

Productos afectados

Este llamado a revisión concierne específicamente al juguete Tegu Floating Stacker en sus versiones:

Rainbow : número de modelo STA-BGY-801T , UPC 858790006432 5.

Big Top : número de modelo STA-BTP-806T , UPC 858790006531 5.

Estos productos se comercializaron desde agosto de 2018 hasta abril de 2025. Su fabricación tuvo lugar en Honduras.

Procedimiento de reemplazo

Se insta a los consumidores a detener de inmediato el uso del juguete Tegu Floating Stacker, en cualquiera de los modelos anteriormente dichos.

Para solicitar el reemplazo, las personas propietarias deben contactar directamente a Tegu Holding In. Para realizarlo, debes hacer lo siguiente:

Enviar un correo electrónico a service@tegu.com .

Llamar al número 1-877-TEGU TOY (1-877-834-8869) , disponible de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. ET, de lunes a viernes

El reemplazo del juguete llegará a los domicilios de las y los solicitantes.