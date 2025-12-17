Profeco detecta gasolineras con litros incompletos e irregularidades en BCS

Durante el más reciente operativo extraordinario de verificación a estaciones de servicio en Baja California Sur, autoridades federales detectaron gasolineras que no vendían litros completos y otras que operaban con irregularidades administrativas y ambientales, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las acciones se realizaron en los municipios de La Paz, Los Cabos y Comondú, donde seis brigadas de verificación inspeccionaron un total de seis estaciones de servicio, como parte de la estrategia para proteger a los consumidores y garantizar la venta correcta de combustibles.

De acuerdo con el informe, la Profeco inmovilizó 10 instrumentos de despacho:

Cinco por detectar la venta de litros incompletos , irregularidad por la que se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) .

Los otros cinco fueron inmovilizados por fallas en la prueba de retención de información en pantalla, al quedarse sin batería.

En paralelo, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) aplicó medidas administrativas al detectar incumplimientos en materia ambiental. La dependencia clausuró cuatro estaciones de servicio, tres por no exhibir su Licencia Ambiental Única (LAU) vigente y una más por no presentar el resolutivo de impacto ambiental. Además, una estación fue clausurada de manera parcial al no contar con LAU vigente en ocho pistolas de los dispensarios, mientras que otra se encontraba fuera de operación.

Lee más: Transportistas de Los Cabos buscan acuerdos por conflicto con servicios turísticos

Resultados a nivel nacional

Estas verificaciones forman parte del operativo extraordinario conjunto entre Profeco y ASEA, implementado en las 32 entidades del país dentro de la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es que los proveedores mantengan de manera voluntaria el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro, además de garantizar condiciones de seguridad, protección ambiental y despacho correcto.

A nivel nacional, con este último operativo se tiene un acumulado de:

230 estaciones de servicio visitadas ,

780 instrumentos inmovilizados por Profeco ,

161 estaciones clausuradas por la ASEA y dos por Profeco ,

43 denuncias presentadas ante la FGR por no vender litros completos.

Finalmente, la Profeco informó que los operativos de verificación ordinarios continuarán en todo el país, por lo que exhortó a la ciudadanía a presentar denuncias en caso de detectar irregularidades en estaciones de servicio.