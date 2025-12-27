PROFECO revela que La Paz, BCS, tiene las uvas más económicas de México para recibir el 2026: precio y lugar

En vísperas de las celebraciones de fin de año, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha emitido un informe determinante para la economía familiar, posicionando a La Paz, Baja California Sur, como la ciudad con los precios más bajos para adquirir las tradicionales uvas para pedir tus deseos de Año Nuevo 2026.

Este hallazgo, derivado del programa “Quién es Quién en los Precios“, permite a los consumidores optimizar su presupuesto en una de las tradiciones más arraigadas en México: el consumo de 12 uvas para simbolizar deseos y propósitos para el Año Nuevo.

La justificación técnica de este reporte se basa en un monitoreo exhaustivo realizado en diversas entidades, donde la sucursal Ley en La Paz destacó al ofrecer la uva Thompson o blanca sin semilla a solo $59.90 el kilo, un costo significativamente menor al promedio nacional de $102.17.

Asimismo, en el caso de la uva Red Globo, esta capital de Baja California Sur mantuvo una de las ofertas más atractivas del país con un precio de $39.90, superada mínimamente solo por Saltillo, Coahuila.

Mejores lugares para comprar uvas baratas para los deseos del Año Nuevo 2026

De acuerdo con el análisis de la PROFECO, los consumidores encontrarán los mejores precios en establecimientos específicos de La Paz (Baja California Sur), Saltillo (Coahuila) y Cancún (Quintana Roo).

Para la variedad Red Globo, el punto de venta más económico se localizó en Alsuper sucursal Coss en Saltillo ($36.90), mientras que para las uvas sin semilla, las sucursales de Ley en La Paz, BCS, y Chedraui en Cancún encabezan la lista de ahorro nacional.

Lugares de México con el precio más elevado de las uvas

No obstante, la PROFECO advierte sobre la marcada disparidad de precios en el mercado nacional, donde variedades como la Red Globo pueden alcanzar los $122.13 en la Ciudad de México o los $120.00 en Campeche, siendo estos los lugares de México con el precio más elevado de las uvas.

En contraste, la uva roja sin semilla también presenta variaciones considerables, encontrándose desde los $49.90 en Cancún hasta los $149.00 en León, Guanajuato, lo que obliga a los consumidores a realizar compras informadas.

