Profeco da a conocer las mejores marcas de papel higiénico

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó los resultados de su más reciente estudio sobre papel higiénico, realizado en enero de este año. El análisis incluyó 33 presentaciones de 24 marcas disponibles en el mercado nacional, con el propósito de guiar a los consumidores hacia compras más conscientes.

El estudio tomó en cuenta categorías como convencional, decorado y con aroma, evaluando aspectos de calidad como gramaje, número de hojas por rollo, absorción, facilidad de desintegración en agua, así como resistencia en condiciones secas y de humedad.

De acuerdo con la Profeco, todas las marcas de papel higiénico cumplieron con el etiquetado y el contenido neto, aunque algunas lograron destacar por su mejor desempeño. Regio, por ejemplo, sobresalió en absorción y resistencia; Member’s Mark y Great Value tuvieron buenos resultados en pruebas con humedad; Elite resaltó en resistencia en seco; mientras que Pétalo mantuvo un desempeño equilibrado en todas las pruebas.

Entre las presentaciones mejor calificadas se encontraron Regio Eco Max Maxi Rendidor, Regio Just 1, Regio Luxury Almond Touch, Pétalo Family Balance, Elite Duo, Premier Higienol Rendiplus, Kleenex Cotonelle en sus diferentes versiones y Great Value Ultra Soft.

La Profeco enfatizó que un mayor número de hojas por rollo no necesariamente significa mayor rendimiento. Señaló que algunas presentaciones con más hojas fueron más delgadas y poco resistentes, lo que puede confundir a los consumidores al momento de elegir.

El organismo recordó que, aunque hubo deficiencias menores en resistencia o absorción en ciertos productos, ninguna de las marcas incumplió con las normas oficiales de calidad ni con los requisitos de etiquetado.

De igual forma, recomendó a los compradores tomar en cuenta la resistencia y la absorción, además del precio y el número de hojas, para asegurar una mejor relación entre costo y desempeño.