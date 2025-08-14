¡URGENTE GAMERS! Profeco expone precios ilegales de PlayStation

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha tomado acciones contundentes contra la empresa Sony, a raíz de recibir más de un centenar de denuncias ciudadanas relacionadas con la plataforma PlayStation. Los consumidores expresaron su inconformidad ante la manera en que se presentaban los precios en el sitio web de la consola.

El principal motivo de las quejas radica en que los costos de los productos se exhibían en dólares y no incluían el precio final a pagar, una práctica que, según la Profeco, contraviene directamente la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Esta situación generó confusión y posibles cargos inesperados para los usuarios, dado que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se añadía al final del proceso de compra.

A través de una publicación en la red social X, Profeco solicitó a Sony que rectifique estas anomalías. La institución advirtió que, de no atenderse adecuadamente sus observaciones, se iniciarán los procedimientos legales correspondientes por infracciones a la ley.

¿Qué irregularidades cometió Playstation?

La Profeco hizo hincapié en dos artículos clave de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Primero, el Artículo 34 establece que los precios de los productos y servicios, ya sean nacionales o extranjeros, deben expresarse en idioma español y en moneda nacional de forma clara y legible.

Segundo, el Artículo 7 Bis obliga a los proveedores a mostrar de manera visible el monto total a pagar, que debe incluir impuestos como el IVA, comisiones, intereses y cualquier otro cargo adicional.

Esta última condición es la que los usuarios de PlayStation reportaron que no se cumplía.

Reveladora comparativa con Xbox

Tras difundirse el exhorto de la Profeco, la noticia rápidamente se volvió viral en redes sociales. Decenas de usuarios reaccionaron con evidencias y comparativas sobre la diferencia en la exhibición de precios entre la tienda en línea de PlayStation y la de su competidor, Xbox.

Múltiples reportes destacaron que, en contraste con la plataforma de Sony, la tienda de Xbox sí presenta sus precios en pesos mexicanos y con los impuestos ya incluidos desde el inicio de la compra.

La comunidad de jugadores manifestó su agradecimiento por la intervención de la Profeco, y aunque muchos asumieron que el precio final no variaría, recalcaron la importancia de que la información de compra sea clara y concisa para el consumidor mexicano.

Los usuarios se encuentran actualmente monitoreando la página web de PlayStation para constatar el cambio en la presentación de los precios exigido por la autoridad.