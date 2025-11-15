Profeco reporta más de 4 mil quejas durante El Buen Fin. Así puedes denunciar

En el segundo día de El Buen Fin, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer que, hasta las 16:00 horas se habían brindado 4 mil 536 quejas y asesorías, un volumen que refleja tanto el interés de los consumidores por informarse como la disposición de la Profeco para evitar que las compras del fin de semana terminen en conflictos prolongados.

La mayoría de los casos atendidos tienen que ver con diferencias entre precios anunciados y montos cobrados, uno de los motivos más recurrentes en temporadas de descuentos.

De las 56 inconformidades formales registradas, 53 fueron conciliadas, un indicador que destaca la eficacia de los mecanismos de mediación puestos en marcha. Estas intervenciones no solo han permitido cerrar disputas de forma expedita; también han resultado en la recuperación de $232,440.32 pesos a favor de consumidores que enfrentaron cargos indebidos, publicidad confusa o incumplimiento de promociones.

La herramienta Conciliaexprés ha sido crucial para este desempeño. A través de llamadas telefónicas o videointermediación, la Profeco logra contactar al proveedor, revisar la queja y proponer soluciones inmediatas. Este sistema, creado para agilizar disputas en línea y compras rápidas, se ha convertido en una pieza central del operativo de El Buen Fin, especialmente en un contexto donde gran parte de las promociones se realizan a través de plataformas digitales.

Mientras avanza el fin de semana más importante del comercio en México, las autoridades reiteran el llamado a los consumidores para informarse antes de comprar, verificar precios y acudir a los módulos de la Profeco ante cualquier irregularidad. La institución anticipa que el número de asesorías seguirá aumentando, pero confía en que los mecanismos de mediación continúen ofreciendo soluciones rápidas y efectivas para mantener la confianza en El Buen Fin.