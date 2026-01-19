BTS llega a “la mañanera”: Profeco intervendrá ante Ticketmaster por boletos y precios

La Procuraduría Federal del Consumidor informó que ha recibido miles de correos y documentos de seguidores de la banda surcoreana BTS por la falta de certidumbre en los precios, cargos y condiciones de venta de boletos para sus conciertos programados en mayo en la Ciudad de México.

Durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, el titular de Profeco, César Iván Escalante Ruiz, detalló que entre el jueves pasado y la fecha la dependencia ha recibido 4 mil 746 correos electrónicos y documentos de fans —conocidos como ARMYs— que solicitan la intervención de la autoridad para que se garantice información clara y oportuna antes de la venta de entradas.

Entre las peticiones de los seguidores se encuentran la publicación anticipada de los precios oficiales, mapas de asientos, detalle de cargos adicionales y las condiciones completas de venta, incluidos los paquetes especiales que suelen ofrecerse en espectáculos de gran demanda.

Profeco anunció que este mismo día enviará un exhorto formal a la empresa encargada de la venta —a través de Ticketmaster y OCESA— para que transparenten todos estos detalles, así como qué porcentaje de boletos se asignará a cada fase de preventa y venta general.

De acuerdo con información preliminar, se prevé que existan al menos dos preventas y una venta general: una dirigida a miembros del club oficial de BTS, otra para usuarios de servicios financieros patrocinadores y, posteriormente, la venta abierta al público.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó el fenómeno cultural que representa BTS y celebró su llegada al país, al señalar que se trata de una petición histórica de las y los jóvenes mexicanos.

Escalante Ruiz también aseguró que Profeco seguirá vigilando el resguardo de datos personales de los usuarios de plataformas de venta de boletos y recordó que las empresas tienen la obligación de proteger esa información.

