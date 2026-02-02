Profeco inicia proceso contra Ticketmaster: multa podrá ser de 5 mdp por caos en boletos de BTS

En una acción contundente para frenar los abusos en el sector del entretenimiento, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició formalmente un Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL) contra la empresa Ticketmaster. Esta medida surge tras la ola de denuncias por irregularidades durante la venta de boletos para el grupo surcoreano BTS.

Durante la conferencia “Mañanera del Pueblo” encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, detalló que la multa por las anomalías reportadas en la preventa y venta de entradas es superior a los 5 millones de pesos.

Ticketmaster contra el reloj: El plazo legal

El organismo informó oficialmente que el PIL fue notificado el pasado 28 de enero. A partir de esa fecha, la boletera cuenta con un plazo de 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse respecto a los cargos. Según el documento oficial, el periodo para presentar su defensa vence el próximo 12 de febrero.

Ofensiva contra la reventa internacional

El boletín de prensa destaca que la estrategia de la Profeco no se limita a Ticketmaster. Iván Escalante compartió que se emitieron exhortos vía electrónica a tres plataformas de reventa internacionales para que se ajusten a la regulación nacional:

Viagogo (Sede en Suiza) .

StubHub (Sede en Estados Unidos) .

Helloticket (Sede en España) .

La autoridad advirtió que, de no obtener respuesta por parte de estas empresas, se iniciarán acciones legales y administrativas que podrían incluir restricciones para operar en México.

Nuevos lineamientos para espectáculos

Para evitar que se repitan crisis de confianza como la vivida por el fenómeno de BTS, la Profeco anunció que trabaja con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en nuevos lineamientos para regular la publicidad y venta de boletos para festivales y conciertos. Se espera que estas reglas sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en las próximas semanas.