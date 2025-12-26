Profeco insiste que no habrá reventa de boletos para Mundial 2026

Con la cercanía del Mundial 2026 y la creciente demanda de entradas para los 13 partidos que se disputarán en México, el tema de la reventa de boletos ha generado controversia entre aficionados y autoridades, que buscan evitar fraudes y prácticas ilegales en el país.

De acuerdo con el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, no existe una plataforma de reventa de boletos oficialmente autorizada en México, ya que la práctica está prohibida por la legislación local.

De acuerdo con las autoridades, la venta y distribución de boletos del Mundial son competencia de la FIFA y de los organizadores privados, y el papel de Profeco se limita a vigilar que no haya abusos contra los consumidores en canales oficiales. La inexistencia de un sistema formal de reventa de boletos en México obligó a FIFA a adaptar una plataforma de intercambio de entradas, orientada únicamente a residentes mexicanos que ya adquirieron su boleto y desean cambiarlo por otro partido.

Especialistas y medios especializados han advertido que, pese a estas medidas, sitios de mercado secundario ya muestran precios elevados por tickets para duelos específicos del Mundial, lo que alimenta la percepción de escasez y de un mercado paralelo de reventa de boletos que no está regulado oficialmente. Algunos ejemplos incluyen ofertas que superan los cientos de miles de pesos en portales internacionales, muy por encima del valor original establecido por FIFA.

La Profeco y la FIFA recomiendan a los aficionados no comprar boletos fuera de los canales oficiales, ya que la reventa de boletos sin la debida autorización puede implicar entradas inválidas o estafas, y ningún organismo podrá garantizar protección al consumidor en esas transacciones.

Según información de la FIFA, existe un Mercado de Reventa/Intercambio oficial en su portal de boletos, que permite a quienes ya cuentan con entradas listarlas para otros usuarios interesados. Sin embargo, la efectividad de este mecanismo depende de la demanda y no garantiza que todos los boletos ofrecidos encuentren comprador.

Lee más: FIFA anuncia premios récord para el Mundial 2026

Las autoridades reiteran que, ante la alta expectativa por asistir al Mundial 2026 y la especulación en torno a la reventa de boletos, los aficionados deben registrarse y comprar únicamente a través de FIFA.com/tickets y evitar intermediarios no autorizados que podrían derivar en pérdidas económicas o entradas inválidas.

Con el sorteo de grupos ya realizado y la venta general de boletos en puerta, la discusión sobre la reventa de boletos continúa siendo un tema relevante para quienes esperan presenciar en vivo los partidos del Mundial 2026 en suelo mexicano.