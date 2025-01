Profepa medirá calidad de aire para determinar origen de olor a gas en La Paz

El pasado viernes 3 de enero, residentes de la zona sur de La Paz reportaron un fuerte olor a gas en el ambiente, lo que generó preocupación entre los habitantes. En respuesta a la situación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), iniciará una serie de investigaciones para identificar el origen de la anomalía y evaluar la calidad del aire.

Juan Jesús Ruíz Redona, comandante del Cuerpo de Bomberos de La Paz, explicó que tras las primeras mediciones no se encontró la fuente del aroma, por lo que se utilizarán aparatos para medir la calidad del aire y determinar su origen. Sin embargo, aclaró que el olor percibido no representa un riesgo para la salud de los ciudadanos.

“Lo que tienen la Profepa son aparatos de la medición y calidad del aire, entonces ya con estos aparatos va a arrojar el tipo de material que está involucrado en el aire. No es alarmante, no hay riesgo de intoxicación ni de alguna agresión hacia la piel puesto que hay ventilación. El aroma no se percibe por ciertas horas, sólo por ciertos tiempos, entonces no es un riesgo latente para la ciudad, es molesto porque el aroma se está manifestando”, explicó Jesús Ruiz.