Profepa clausura obras ilegales en el municipio de La Paz

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que impuso la clausura total temporal de un predio de aproximadamente 179 hectáreas en la localidad de La Conquista Agraria, en La Paz, Baja California Sur, por realizar obra y actividades en terrenos forestales sin autorización en materia de impacto ambiental.

Durante la inspección, personal de la Profepa identificó la construcción de granja, barda perimetral, vivienda, baños, domo y hotel en obra negra, así como brechas, caminos y un sistema de captación de agua, además de la extracción de material pétreo. Todo ello sin presentar la autorización vigente emitida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El procedimiento se realizó en cumplimiento a la legislación ambiental que establece que cualquier obra en terrenos forestales requiere un permiso de impacto ambiental. Inspectores de la dependencia colocaron tres sellos de clausura en el lugar para garantizar la suspensión inmediata de actividades.

La Profepa señaló que el responsable del predio es identificado como Terry Ford Givens, quien no mostró documento alguno que acreditara autorización oficial para las construcciones. Se le notificó del inicio de un procedimiento administrativo que podría derivar en sanciones económicas y restauración del área afectada.

Las autoridades indicaron que se detectó afectación reciente y parcial de vegetación forestal, lo que representa un riesgo para el equilibrio ecológico de la zona.

El operativo forma parte de las acciones de vigilancia permanente que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para prevenir la pérdida de recursos naturales y frenar el cambio de uso de suelo no autorizado.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales reiteró que continuará supervisando la región para evitar que se realicen actividades sin los permisos correspondientes.