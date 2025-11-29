Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 29 de Noviembre, 2025
Los Cabos

PROFEPA decomisa embarcación por turismo no autorizado en Parque Nacional Cabo Pulmo

La autoridad ambiental decomisó una embarcación menor y su motor fuera de borda tras comprobar que eran utilizadas para actividades turísticas sin la autorización correspondiente
Joaquín Sánchez Castro
29 noviembre, 2025
Foto: Cortesía

En un operativo llevado a cabo por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se decomisó una embarcación menor y su motor fuera de borda que operaban sin permiso dentro del Parque Nacional Cabo Pulmo.

La acción se concretó luego de que la autoridad resolviera administrativamente sancionar a quienes realizaban actividades turísticas en una zona protegida sin contar con la autorización de la CONANP. La medida representa un cumplimiento a lo establecido en la legislación ambiental vigente contra el uso ilegal de áreas naturales protegidas.

El decomiso formal ocurrió el 17 de octubre en Cabo Pulmo; sin embargo, la sanción fue dada a conocer hoy, 28 de noviembre de 2025.

Autoridades ambientales señalaron que este tipo de inspecciones responden a su compromiso por proteger el ecosistema marino y los arrecifes coralinos del Golfo de California.

Este operativo se suma a recientes esfuerzos por frenar el turismo ilegal en zonas frágiles del estado, en un contexto en que autoridades y organizaciones insisten en la conservación de Cabo Pulmo como área natural protegida. 

