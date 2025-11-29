PROFEPA decomisa embarcación por turismo no autorizado en Parque Nacional Cabo Pulmo

En un operativo llevado a cabo por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se decomisó una embarcación menor y su motor fuera de borda que operaban sin permiso dentro del Parque Nacional Cabo Pulmo.

La acción se concretó luego de que la autoridad resolviera administrativamente sancionar a quienes realizaban actividades turísticas en una zona protegida sin contar con la autorización de la CONANP. La medida representa un cumplimiento a lo establecido en la legislación ambiental vigente contra el uso ilegal de áreas naturales protegidas.

El decomiso formal ocurrió el 17 de octubre en Cabo Pulmo; sin embargo, la sanción fue dada a conocer hoy, 28 de noviembre de 2025.

LEE MÁS: Fallece a los 28 años la querida conductora Raquel Escalante de TV Azteca Guate

Autoridades ambientales señalaron que este tipo de inspecciones responden a su compromiso por proteger el ecosistema marino y los arrecifes coralinos del Golfo de California.

Este operativo se suma a recientes esfuerzos por frenar el turismo ilegal en zonas frágiles del estado, en un contexto en que autoridades y organizaciones insisten en la conservación de Cabo Pulmo como área natural protegida.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO