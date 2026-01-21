Profepa refuerza reglas para el avistamiento de ballenas en Baja California Sur

La observación de ballenas en Baja California Sur, una de las actividades ecoturísticas más emblemáticas del país, se encuentra bajo un nuevo impulso institucional orientado a garantizar su desarrollo responsable. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente intensificó acciones preventivas mediante talleres de capacitación dirigidos a prestadores de servicios turísticos en Los Cabos y Loreto, con el objetivo de reducir riesgos para los cetáceos y su hábitat.

La importancia de estas acciones radica en que gran parte del avistamiento se realiza en zonas marinas de alta sensibilidad ambiental, varias de ellas reconocidas como Áreas Naturales Protegidas de carácter federal. Estos espacios cumplen funciones clave para la reproducción, crianza, descanso y tránsito de distintas especies de ballenas que migran cada año hacia las costas mexicanas durante la temporada invernal.

El enfoque de la capacitación estuvo centrado en el cumplimiento estricto de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-2010, que regula la observación de ballenas. Esta normatividad establece límites claros para evitar perturbaciones, colisiones con embarcaciones y prácticas de acoso que puedan alterar el comportamiento natural de los cetáceos o poner en riesgo su supervivencia.

Las sesiones fueron organizadas de manera coordinada entre Profepa, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reflejando un esfuerzo interinstitucional para fortalecer la gobernanza ambiental en destinos turísticos de alta demanda. La colaboración busca que las reglas no se perciban como restricciones aisladas, sino como parte de una estrategia integral de conservación.

Entre octubre y diciembre de 2025, los talleres se desarrollaron en Los Cabos, mientras que en enero de este año se extendieron a operadores turísticos que trabajan dentro del Parque Nacional Bahía de Loreto. El propósito fue actualizar conocimientos y sensibilizar a quienes participan directamente en la actividad sobre la relevancia de cumplir la legislación ambiental durante toda la temporada de avistamiento.

Durante las capacitaciones se abordaron aspectos técnicos esenciales, como las distancias mínimas permitidas para el acercamiento a las ballenas, los tiempos máximos de permanencia en las zonas de observación, las velocidades autorizadas para las embarcaciones y las conductas expresamente prohibidas. Estos lineamientos buscan minimizar el estrés en los animales y garantizar condiciones seguras tanto para la fauna como para los visitantes.

También se informó a los participantes sobre las infracciones y sanciones previstas en la legislación ambiental, así como sobre los mecanismos de denuncia ciudadana. Este componente refuerza la corresponsabilidad social en la vigilancia del cumplimiento de las normas y subraya que la protección ambiental no recae únicamente en las autoridades.

Las acciones impulsadas por Profepa tienen un enfoque preventivo que prioriza la capacitación sobre la sanción, sin descuidar las tareas de inspección y vigilancia. Con ello, la dependencia busca equilibrar el aprovechamiento turístico con la conservación de la biodiversidad marina, asegurando que el avistamiento de ballenas continúe siendo una actividad sustentable y un motor económico para Baja California Sur.

