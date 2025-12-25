Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 25 de Diciembre, 2025
Nacional

Profesiones y oficios sin vacaciones en esta Navidad

Las profesiones y oficios sin vacaciones sostienen servicios esenciales durante el periodo de asueto nacional por Navidad y Año Nuevo
25 diciembre, 2025
Navidad: Profesiones y oficios sin vacaciones

Imagen generada con Gemini

Durante el 25 de diciembre, día de Navidad, cuando gran parte de la población descansa por tratarse de un día de asueto, distintas profesiones y oficios sin vacaciones continúan en funciones para garantizar la operación básica de las ciudades y la atención a la población.

La actividad no se detiene en áreas clave como la salud, la seguridad y los servicios, donde bomberos, médicos y enfermeros mantienen guardias permanentes para atender emergencias, consultas y situaciones de riesgo que no distinguen fechas en el calendario.

En el sector turístico, meseros y hoteleros laboran durante la Navidad para atender a visitantes nacionales y extranjeros, lo que permite mantener activa una de las principales fuentes económicas del país, incluso en días festivos.

De forma paralela, los periodistas continúan trabajando para informar sobre acontecimientos relevantes, operativos especiales y servicios disponibles, contribuyendo a que la sociedad permanezca comunicada y orientada durante el periodo vacacional.

Estas profesiones y oficios sin vacaciones representan un engranaje esencial para el funcionamiento cotidiano, ya que su labor asegura que la atención médica, la seguridad, el turismo y la información sigan disponibles aun cuando la mayoría de las actividades se encuentran en pausa.

