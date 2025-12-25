Profesiones y oficios sin vacaciones en esta Navidad

Durante el 25 de diciembre, día de Navidad, cuando gran parte de la población descansa por tratarse de un día de asueto, distintas profesiones y oficios sin vacaciones continúan en funciones para garantizar la operación básica de las ciudades y la atención a la población.

La actividad no se detiene en áreas clave como la salud, la seguridad y los servicios, donde bomberos, médicos y enfermeros mantienen guardias permanentes para atender emergencias, consultas y situaciones de riesgo que no distinguen fechas en el calendario.

En el sector turístico, meseros y hoteleros laboran durante la Navidad para atender a visitantes nacionales y extranjeros, lo que permite mantener activa una de las principales fuentes económicas del país, incluso en días festivos.

De forma paralela, los periodistas continúan trabajando para informar sobre acontecimientos relevantes, operativos especiales y servicios disponibles, contribuyendo a que la sociedad permanezca comunicada y orientada durante el periodo vacacional.

Estas profesiones y oficios sin vacaciones representan un engranaje esencial para el funcionamiento cotidiano, ya que su labor asegura que la atención médica, la seguridad, el turismo y la información sigan disponibles aun cuando la mayoría de las actividades se encuentran en pausa.

