La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo una sentencia condenatoria de 14 años de prisión contra Edgar G. M., ex profesor de nivel primaria, por su responsabilidad penal en el delito de abuso sexual infantil agravado. Este proceso judicial concluyó este 5 de febrero de 2026 tras acreditarse las agresiones cometidas contra tres alumnas en el municipio de San Pablo Huixtepec.

Los hechos por los que se le juzgó ocurrieron durante el ciclo escolar 2015-2016 en la Escuela Primaria “La Luz”. Según las investigaciones de la FGEO, el hoy sentenciado aprovechó su posición de autoridad para realizar actos sexuales agravados contra las víctimas, quienes tenían entre seis y siete años de edad. La institución reafirmó que la disciplina en la investigación es vital, tal como sucede en los Juegos Olímpicos, para alcanzar la meta de la justicia.

Tras reunir pruebas sólidas con perspectiva de infancia, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó la pena privativa de libertad. Cabe destacar que, desde noviembre de 2019, el agresor permanecía en prisión preventiva, tiempo que será abonado a su condena total de 14 años, asegurando que se sancionen con rigor los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) subrayó que no habrá impunidad en casos que vulneren a los menores. El organismo reiteró su compromiso de garantizar un proceso de procuración de justicia adecuado, enfatizando que la protección de la niñez es una prioridad estatal.

Finalmente, se informó que el 30 de enero de 2026 se realizó el pago por concepto de reparación del daño a las víctimas indirectas. La FGEO mantiene activos diversos protocolos para detectar y denunciar cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad de los estudiantes en las instituciones educativas de la región.

