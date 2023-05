El Profesor Cayito: Una pasión por la docencia

La vida de un maestro está llena de esfuerzos y del cariño que los alumnos le tienen a sus profesores, pero tomar la decisión de estudiar docencia no siempre es fácil, ya que se necesita vocación de servicio y mucho amor por la enseñanza.

Esto lo afirma el director del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos, INDEM, Ricardo Hernán Manríquez Castillo, mejor conocido como “Profe Cayito”, quien platicó con CPS Noticias y Tribuna de México sobre su elección de ser maestro. Comenta que es una experiencia inmejorable y que si volviera a nacer, volvería a escoger la profesión.

“Estábamos en el mes de mayo, yo ya estaba de vacaciones en la prepa, estaba dormido en casa y me despierta mi papá, ándale párate y ayúdame, tengo mucho trabajo, fuimos a su escuela, y cuando llegamos, la sorpresa, yo nunca los había visitado en su trabajo, la sorpresa fue que los niños, chicos, grandes, medianos lo abrazaron y le decían profe nos va a dar clase, con emoción yo dije a caray que padre”.

Ese fue el despertar de una pasión por la docencia. Ahí es donde el profesor Manríquez recuerda que cuando él también estaba en la primaria, disfrutaba mucho de sus profesores.

En cuanto a las dificultades que enfrenta un profesor, Manríquez comenta sobre las contrataciones, que son el punto central en los cuadros de docentes, tanto a nivel estatal como a nivel general.

“Actualmente y desde hace 19 años ya, es la forma en las contrataciones, el primer obstáculo que tenemos, a mí no me toco ingresar por medio de exámenes, hoy se ingresa de esa manera para evitar el tráfico de influencias que ya comenzaba a verse en Baja California Sur, es bienvenida esa reforma pero el obstáculo principal es ese examen que está diseñado para los profesores del centro del país, pero no son las mismas experiencias las que se pueden vivir en el centro del país a las de aquí que eso los golpea a los compañeros que quieren competir por una plaza”.